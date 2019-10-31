Россиян ждет повышение тарифов ЖКХ в следующем году, впервые за 5 лет сократился рынок интернет-пиратства, зима на время покинет Центральную Россию
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Россиян ждет повышение тарифов ЖКХ в следующем году, впервые за 5 лет сократился рынок интернет-пиратства, зима на время покинет Центральную Россию
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