Захар Прилепин объявил о создании политического движения, которое должно перерасти в партию «крымнашистов»
Рейтинг доверия россиян показал: крупному бизнесу и политическим партиям веры нет! Сергей Мардан, Надана Фридрихсон и Владимир Жириновский обсуждают, можно ли вернуть у населения доверие к партиям и построить новый политический костяк страны
Захар Прилепин объявил о создании политического движения, которое должно перерасти в партию «крымнашистов»
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts или Google Podcasts и слушайте, когда удобно.