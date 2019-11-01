2019-11-01T13:51:22+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Захар Прилепин объявил о создании политического движения, которое должно перерасти в партию «крымнашистов»

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, можно ли вернуть у населения доверие к партиям и построить новый политический костяк страны.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, можно ли вернуть у населения доверие к партиям и построить новый политический костяк страны.

Рейтинг доверия россиян показал: крупному бизнесу и политическим партиям веры нет! Сергей Мардан, Надана Фридрихсон и Владимир Жириновский обсуждают, можно ли вернуть у населения доверие к партиям и построить новый политический костяк страны

Захар Прилепин объявил о создании политического движения, которое должно перерасти в партию «крымнашистов»

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