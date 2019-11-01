«Охранник открыл дверь постороннему человеку»: что известно об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Что известно об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре и как это можно было предотвратить
Можно ли было предотвратить эту трагедию: почему наблюдение за наркозависимыми и алкоголиками превратилось из решения проблем в сбор статистики и за что должны отвечают охранники
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»: что известно об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
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