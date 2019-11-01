2019-11-01T19:18:23+03:00
Особый случай
Антон АРАСЛАНОВВалентин АЛФИМОВ

«Охранник открыл дверь постороннему человеку»: что известно об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Что известно об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре и как это можно было предотвратитьЧто известно об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре и как это можно было предотвратить

Можно ли было предотвратить эту трагедию: почему наблюдение за наркозависимыми и алкоголиками превратилось из решения проблем в сбор статистики и за что должны отвечают охранники

«Охранник открыл дверь постороннему человеку»: что известно об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

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Особый случай

Тема: Говорят, что проблемы со здоровьем у Заворотнюк могло спровоцировать ЭКО. Нужно ли пытаться любой ценой завести собственного ребенка?

В студии: Антон АРАСЛАНОВ, Валентин АЛФИМОВ, Алена МАРТЫНОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
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