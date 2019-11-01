1 Нояб. 15:16 2019-11-02T01:13:17+03:00

Вступил в силу закон о Рунете, на новые автомобили начали выдавать электронные ПТС, жителям Калининградской области начали просто так платить деньги 00:00 00:00

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