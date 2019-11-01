Вступил в силу закон о Рунете, на новые автомобили начали выдавать электронные ПТС, жителям Калининградской области начали просто так платить деньги
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Вступил в силу закон о Рунете, на новые автомобили начали выдавать электронные ПТС, жителям Калининградской области начали просто так платить деньги
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