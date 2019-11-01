1 Нояб. 15:33 2019-11-02T01:29:44+03:00

В Госдуме предложили разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ, экспорт подсолнечника из России может побить рекорд, зима в Центральную Россию придет в конце ноября 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.