2019-11-02T01:29:44+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В Госдуме предложили разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ, экспорт подсолнечника из России может побить рекорд, зима в Центральную Россию придет в конце ноября

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

В Госдуме предложили разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ, экспорт подсолнечника из России может побить рекорд, зима в Центральную Россию придет в конце ноября

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