В Госдуме предложили разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ, экспорт подсолнечника из России может побить рекорд, зима в Центральную Россию придет в конце ноября
Валентин Алфимов - с главными темами дня
В Госдуме предложили разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ, экспорт подсолнечника из России может побить рекорд, зима в Центральную Россию придет в конце ноября
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