2019-11-02T23:32:33+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Премьера фильма «Годзилла» в Японии, собака Лайка в космосе, Билл Клинтон - 42 президент США

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Премьера фильма «Годзилла» в Японии, собака Лайка в космосе, Билл Клинтон - 42 президент США

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3 ноября. В этот день в разные годы:

1954 год - в Японии на экраны выходит фильм «Годзилла».

1957 год - в космос запущен спутник с собакой Лайкой.

1992 год - Билл Клинтон становится 42 президентом США.

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