Премьера фильма «Годзилла» в Японии, собака Лайка в космосе, Билл Клинтон - 42 президент США
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Премьера фильма «Годзилла» в Японии, собака Лайка в космосе, Билл Клинтон - 42 президент США
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3 ноября. В этот день в разные годы:
1954 год - в Японии на экраны выходит фильм «Годзилла».
1957 год - в космос запущен спутник с собакой Лайкой.
1992 год - Билл Клинтон становится 42 президентом США.