2019-11-04T14:16:27+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Наши дети уже будут воспринимать 4 ноября как праздник, как мы когда-то 7 ноября

Владимир Ворсобин и Николай Стариков - про то, когда 4 ноября станет народным праздникомВладимир Ворсобин и Николай Стариков - про то, когда 4 ноября станет народным праздником

Владимир Ворсобин и Николай Стариков - про то, когда 4 ноября станет народным праздником, есть ли в стране единство и почему российское гражданство надо дать всем жителям Украины, кроме националистов, Саакашвили, воров и Зеленского

Николай Стариков: Наши дети уже будут воспринимать 4 ноября как праздник, как мы когда-то 7 ноября

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
22 Октября 2019 4:03 - 4:54

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Красивые девочки, стоящие на входе в банки, не могут заменить дешевые кредиты для предпринимателей

В студии: Николай СТАРИКОВ, Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
07:30
21:30
16 Сентября 2019 20:03 - 21:02

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии, а Россия и Белоруссия решили объединять экономики

В студии: Николай СТАРИКОВ, Алексей ИВАНОВ
07:30
21:30
12 Августа 2019 20:03 - 20:54

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Протесты в Москве и Гонконге происходят одновременно, по одной схеме и с одинаковыми требованиями

В студии: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
6 Мая 2019 20:03 - 21:02

Интересное

Тема: Россияне обругали «Сухой» после первой же катастрофы, а американцы поддерживают «Боинги» даже после массового отзыва. Что не так с нашим патриотизмом?

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24