Николай Стариков: Наши дети уже будут воспринимать 4 ноября как праздник, как мы когда-то 7 ноября
Владимир Ворсобин и Николай Стариков - про то, когда 4 ноября станет народным праздником, есть ли в стране единство и почему российское гражданство надо дать всем жителям Украины, кроме националистов, Саакашвили, воров и Зеленского
Николай Стариков: Наши дети уже будут воспринимать 4 ноября как праздник, как мы когда-то 7 ноября
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