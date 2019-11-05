Развелось гуманитариев! Журналист Дмитрий Киселев считает, что вузы превратились в «конвейер, создающий недовольных»
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, действительно ли молодежь страдает от безделья, система здравоохранения неспособна к самообновлению, а в России есть идеальные города для жизни
Развелось гуманитариев! Журналист Дмитрий Киселев считает, что вузы превратились в «конвейер, создающий недовольных»
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