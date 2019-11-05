Эстония не пропустила борт с вице-премьером России, Минфин подсчитал доходы от повышения НДС, Кремль отреагировал на срыв разведения сил в ДНР
От повышения ставки НДС страна получит свыше двух триллионов рублей, - об этом сообщили в министерстве финансов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Эстония не пропустила борт с вице-премьером России, Минфин подсчитал доходы от повышения НДС, Кремль отреагировал на срыв разведения сил в ДНР
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