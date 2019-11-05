Власти Хабаровского края помогут вернуться домой сбежавшей из Швеции семье, а в Госдуме решили подсократить количество такси и ввести налоговый вычет на фитнес
В Госдуме решили подсократить количество такси и ввести налоговый вычет на фитнес.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Власти Хабаровского края помогут вернуться домой сбежавшей из Швеции семье, а в Госдуме решили подсократить количество такси и ввести налоговый вычет на фитнес
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