СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-05T17:57:01+03:00

В Госдуме решили подсократить количество такси и ввести налоговый вычет на фитнес. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Хабаровского края помогут вернуться домой сбежавшей из Швеции семье, а в Госдуме решили подсократить количество такси и ввести налоговый вычет на фитнес 00:00 00:00

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