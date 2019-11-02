СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-02T01:52:09+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Рубиновые звезды на башнях Кремля, защитная хоккейная маска, убийство режиссера Карло Пазолини 00:00 00:00

2 ноября. В этот день в разные годы:

1937 год - на башнях Кремля зажглись рубиновые пятиконечные звезды.

1959 год - хоккейный вратарь Жак Плант впервые вышел в защитной маске во время матча.

1975 год - убийство итальянского режиссера Карло Пазолини.

1957 год - в эфире впервые звучит песня Джерри Ли Льюис.