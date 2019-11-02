Рубиновые звезды на башнях Кремля, защитная хоккейная маска, убийство режиссера Карло Пазолини
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Рубиновые звезды на башнях Кремля, защитная хоккейная маска, убийство режиссера Карло Пазолини
2 ноября. В этот день в разные годы:
1937 год - на башнях Кремля зажглись рубиновые пятиконечные звезды.
1959 год - хоккейный вратарь Жак Плант впервые вышел в защитной маске во время матча.
1975 год - убийство итальянского режиссера Карло Пазолини.
1957 год - в эфире впервые звучит песня Джерри Ли Льюис.