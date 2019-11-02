2019-11-02T01:52:09+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Рубиновые звезды на башнях Кремля, защитная хоккейная маска, убийство режиссера Карло Пазолини

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Рубиновые звезды на башнях Кремля, защитная хоккейная маска, убийство режиссера Карло Пазолини

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2 ноября. В этот день в разные годы:

1937 год - на башнях Кремля зажглись рубиновые пятиконечные звезды.

1959 год - хоккейный вратарь Жак Плант впервые вышел в защитной маске во время матча.

1975 год - убийство итальянского режиссера Карло Пазолини.

1957 год - в эфире впервые звучит песня Джерри Ли Льюис.

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