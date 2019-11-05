Смерть Петра Чайковского, обращение Сталина к советскому народу, прекращение деятельности КПСС
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Смерть Петра Чайковского, обращение Сталина к советскому народу, прекращение деятельности КПСС
6 ноября. В этот день в разные годы:
1893 год - умирает Петр Ильич Чайковский.
1941 год - обращение Иосифа Сталина к советскому народу.
1991 год - Борис Ельцин своим указом прекращает деятельность КПСС.
1995 год - выпущен последний альбом группы Queen с голосом Фредди Меркьюри.