2019-11-06T00:09:54+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Смерть Петра Чайковского, обращение Сталина к советскому народу, прекращение деятельности КПСС

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Смерть Петра Чайковского, обращение Сталина к советскому народу, прекращение деятельности КПСС

00:00
00:00

6 ноября. В этот день в разные годы:

1893 год - умирает Петр Ильич Чайковский.

1941 год - обращение Иосифа Сталина к советскому народу.

1991 год - Борис Ельцин своим указом прекращает деятельность КПСС.

1995 год - выпущен последний альбом группы Queen с голосом Фредди Меркьюри.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
США пригрозили Ирану новыми санкциями за обогащение урана в Фордо
Французский спецназ в Мали ликвидировал главаря террористов аль-Магриби
Трамп предложил Мексике помощь в расследовании расстрела группы мормонов
Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
В Госавтоинспекции рассказали, как проверяется качество уборки дорог
Житель Абакана назвал условия для пешеходов в Хакасии “Фортом Боярд”
Водительские права Брежнева выставят на торги в Москве
Помпео во время визита в ФРГ намерен обсудить ядерную проблему Ирана
Постпред США в ЕС дал показания по импичменту Трампа: «Украине пообещали помощь взамен на расследование дела Байдена»
«С народом надо иногда советоваться»: Медведчук рекомендовал Зеленскому принять закон о референдуме
Госавтоинспекция напоминает, как пешеходу обезопасить себя на улицах города осенью и зимой
В Израиле арестовали мужчину за угрозы в Facebook премьер-министру Нетаньяху
«Ездила бы на машине и слушала Брюса Спрингстина»: Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в ГДР
В МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать самолет с российским вице-премьером
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Путин раскритиковал главу Минобрнауки за распределение бюджетных мест в магистратуре
В Москве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей
Новак назвал судебные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными
Путин предложил заменить Википедию электронной Большой российской энциклопедией
Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов
В Москве пройдёт марафон «Другая жизнь»
Диетолог назвала самые вредные сладости
Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру