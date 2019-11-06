В Госдуме уверены, что до старости мы не доживем и предлагают тратить пенсионные накопления на улучшение жилья
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами очередное покушение на наши сбережения, уход россиян к «теневым» микрофинансовым организациям и предложение заменить Википедию Большой советской энциклопедией
В Госдуме уверены, что до старости мы не доживем и предлагают тратить пенсионные накопления на улучшение жилья
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