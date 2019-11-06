Сотовую связь в тюрьмах будут блокировать, ученицу выгнали с чаепития из-за несданных в фонд класса денег, в Госдуме предложили в 100 раз увеличить штрафы для иностранных СМИ
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Сотовую связь в тюрьмах будут блокировать, ученицу выгнали с чаепития из-за несданных в фонд класса денег, в Госдуме предложили в 100 раз увеличить штрафы для иностранных СМИ
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