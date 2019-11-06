«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа, для ломбардов введут новые правила, студентов Новосибирского госуниверситета передумали отчислять за шутки
Елена Афонина - с главными темами дня
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа, для ломбардов введут новые правила, студентов Новосибирского госуниверситета передумали отчислять за шутки
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