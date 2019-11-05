СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-05T21:17:17+03:00

В России хотят ввести минимальный размер алиментов и вернуть понятие военной тайны, а банки отказываются принимать маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке 00:00 00:00

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