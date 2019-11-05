2019-11-05T21:17:17+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В России хотят ввести минимальный размер алиментов и вернуть понятие военной тайны, а банки отказываются принимать маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В России хотят ввести минимальный размер алиментов и вернуть понятие военной тайны, а банки отказываются принимать маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке

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