В России хотят ввести минимальный размер алиментов и вернуть понятие военной тайны, а банки отказываются принимать маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке
Елена Афонина - с главными темами дня
Елена Афонина - с главными темами дня
В России хотят ввести минимальный размер алиментов и вернуть понятие военной тайны, а банки отказываются принимать маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке
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