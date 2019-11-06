Олимпиада под вопросом. WADA снова обещает проблемы российскому спорту
Николай Валуев и Валентин Алфимов обсуждают главные спортивные новости.
Николай Валуев и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, почему Министерства спорта и РУСАДА затеяли новую склоку вокруг антидопингового скандала
Олимпиада под вопросом. WADA снова обещает проблемы российскому спорту
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