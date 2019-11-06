2019-11-06T23:54:00+03:00
Большой спорт
Николай ВАЛУЕВВалентин АЛФИМОВ

Олимпиада под вопросом. WADA снова обещает проблемы российскому спорту

Николай Валуев и Валентин Алфимов обсуждают главные спортивные новости.Николай Валуев и Валентин Алфимов обсуждают главные спортивные новости.

Николай Валуев и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, почему Министерства спорта и РУСАДА затеяли новую склоку вокруг антидопингового скандала

Олимпиада под вопросом. WADA снова обещает проблемы российскому спорту

00:00
00:00

На Радио «Комсомольская правда» теперь выходит новая спортивная программа «Большой спорт» с Николаем Валуевым. Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
МИД: Россия не оставит без ответа выход США из Договора по открытому небу
Трамп рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с Эрдоганом
В РПЦ предлагают ввести в школьный курс литературы Евангелие
«Ложная тревога»: AirEuropa объяснила ЧП со своим самолетом в голландском аэропорту Схипхол
Российский паром с пассажирами сел на мель возле Стокгольма
В ФРГ решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2"
Посольство РФ в Турции сообщило о пропаже россиянина в городе Сиде
Демократы США проведут первые открытые слушания по импичменту Трампа 13 ноября
Первый тайм матча Локомотив - Ювентус в Лиге Чемпионов завершился вничью 1:1
"Решила неудачно хайпануть": Украинская националистка дала совет Зеленскому, как Киеву "победить" Москву
"По собственному желанию": Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
В Химках неизвестный угрожал сбросить с квадрокоптера взрывное устройство
Для России вступило в силу Парижское соглашение по климату
Криштиану Роналду появится в стартовом составе "Ювентуса" на игру против "Локомотива"
Жоао Марио и Эдер начнут игру против "Ювентуса" в стартовом составе "Локомотива"
"Крупнейшая ошибка страны": бывший британский спикер раскритиковал Brexit
Кипр планирует забрать "золотые паспорта" у девяти россиян
«Тоттенхэм» предоставит Хён Мин Сону психолога
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства
Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян
В России значительно повысились цены на гречку
В Финляндии таможня в течение трех лет неверно конвертировала российский рубль