Воспитаем новых Павликов Морозовых! Школьников хотят научить писать доносы
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, как воспитывать у школьников гражданскую позицию, блокировать в колониях мобильную связь, за чей счет ремонтировать ветхое жилье и увольнять ли учителей за откровенные фото в соцсетях
Воспитаем новых Павликов Морозовых! Школьников хотят научить писать доносы
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.