Перемен требуют наши сердца! Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, за два года выросла до 59%
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, чем закончится уголовное дело против Кличко, каких изменений в жизни хотят россияне, как копить на будущую пенсию и где мечтают жить россияне
Перемен требуют наши сердца! Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, за два года выросла до 59%
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