Трамп подписал документ по выходу США из договора по открытому небу, пилот дал порулить подруге пассажирским самолетом, в РПЦ объяснили, зачем в России строят много храмов
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Трамп подписал документ по выходу США из договора по открытому небу, пилот дал порулить подруге пассажирским самолетом, в РПЦ объяснили, зачем в России строят много храмов
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.