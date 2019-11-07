7 ноября отметили парадом на Красной площади, ДНР готова возобновить отвод сил в Петровском, названа самая закредитованная группа россиян
Игорь Измайлов - с главными темами дня
7 ноября отметили парадом на Красной площади, ДНР готова возобновить отвод сил в Петровском, названа самая закредитованная группа россиян
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