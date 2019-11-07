Россия инвестировала в экономику Казахстана 13 миллиардов долларов, население уменьшается 4 год подряд, в Австрии задержали экс-чиновника минкультуры за отмывание денег
Елена Афонина - с главными темами дня
Россия инвестировала в экономику Казахстана 13 миллиардов долларов, население уменьшается 4 год подряд, в Австрии задержали экс-чиновника минкультуры за отмывание денег
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