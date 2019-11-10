2019-11-10T13:16:22+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

«Клоачный и убогий» или «великий и могучий». Что происходит с современным русским языком

Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с Максимом Кронгаузом и Натальей Боженковой, кто и как убивает русский язык.Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с Максимом Кронгаузом и Натальей Боженковой, кто и как убивает русский язык.

Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с Максимом Кронгаузом и Натальей Боженковой, кто и как убивает русский язык

«Клоачный и убогий» или «великий и могучий». Что происходит с современным русским языком

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Гости программы:

- профессор кафедры общего и русского языкознания Института русского языка им. А.С. Пушкина, доктор филологических наук Наталья Александровна Боженкова;

- заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Анисимович Кронгауз.

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