«Клоачный и убогий» или «великий и могучий». Что происходит с современным русским языком
Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с Максимом Кронгаузом и Натальей Боженковой, кто и как убивает русский язык
«Клоачный и убогий» или «великий и могучий». Что происходит с современным русским языком
Гости программы:
- профессор кафедры общего и русского языкознания Института русского языка им. А.С. Пушкина, доктор филологических наук Наталья Александровна Боженкова;
- заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Анисимович Кронгауз.
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