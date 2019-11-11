Николай Стариков: Когда услышал про убийство Соколовым своей студентки, из Достоевского вспомнилось сразу «Преступление и наказание» и «Идиот»
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, какие выводы нужно сделать из этой шокирующей истории
Николай Стариков: Когда услышал про убийство Соколовым своей студентки, из Достоевского вспомнилось сразу «Преступление и наказание» и «Идиот»
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