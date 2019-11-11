Почта России вдвое сократит срок доставки посылок, дети зарабатывают в интернете миллионы, аномально теплая погода ждет жителей Центральной России
Елена Афонина - с главными темами дня
Почта России вдвое сократит срок доставки посылок, дети зарабатывают в интернете миллионы, аномально теплая погода ждет жителей Центральной России
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.