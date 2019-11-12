2019-11-11T23:40:34+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первое исполнение «Интернационала», 1 миллион пластинок Энрико Карузо, исключение Троцкого и Зиновьева из ВКПб

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Первое исполнение «Интернационала», 1 миллион пластинок Энрико Карузо, исключение Троцкого и Зиновьева из ВКПб

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12 ноября. В этот день в разные годы:

1888 год - во французском Лилле на празднике печатников впервые звучит гимн «Интернационал».

1902 год - Энрико Карузо записывает пластинку, которую впервые продадут тиражом 1 миллион штук.

1927 год - Троцкий и Зиновьев исключены из ВКПб.

1969 год - выпущена последняя патефонная пластинка в СССР с записями Аиды Ведищевой.

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