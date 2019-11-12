Первое исполнение «Интернационала», 1 миллион пластинок Энрико Карузо, исключение Троцкого и Зиновьева из ВКПб
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Первое исполнение «Интернационала», 1 миллион пластинок Энрико Карузо, исключение Троцкого и Зиновьева из ВКПб
12 ноября. В этот день в разные годы:
1888 год - во французском Лилле на празднике печатников впервые звучит гимн «Интернационал».
1902 год - Энрико Карузо записывает пластинку, которую впервые продадут тиражом 1 миллион штук.
1927 год - Троцкий и Зиновьев исключены из ВКПб.
1969 год - выпущена последняя патефонная пластинка в СССР с записями Аиды Ведищевой.