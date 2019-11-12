СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-11T23:40:34+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Первое исполнение «Интернационала», 1 миллион пластинок Энрико Карузо, исключение Троцкого и Зиновьева из ВКПб 00:00 00:00

12 ноября. В этот день в разные годы:

1888 год - во французском Лилле на празднике печатников впервые звучит гимн «Интернационал».

1902 год - Энрико Карузо записывает пластинку, которую впервые продадут тиражом 1 миллион штук.

1927 год - Троцкий и Зиновьев исключены из ВКПб.

1969 год - выпущена последняя патефонная пластинка в СССР с записями Аиды Ведищевой.