СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-12T14:22:58+03:00

Экс-президент СССР Михаил Горбачев ответил на обвинения в том, что он «сдал Восточную Европу» 00:00 00:00

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