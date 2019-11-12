Экс-президент СССР Михаил Горбачев ответил на обвинения в том, что он «сдал Восточную Европу»
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, кто виноват в развале СССР, как бороться с травлей в интернете, кто виноват в гибели главаря «Белых касок» и делать ли прививку от гриппа, как Путин
Экс-президент СССР Михаил Горбачев ответил на обвинения в том, что он «сдал Восточную Европу»
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