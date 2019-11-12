2019-11-12T17:54:34+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Конституционный суд разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров, большинство россиян хотят перемен в стране, в «Автодоре» обвинили шипованную резину в плохих дорогах

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Конституционный суд разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров, большинство россиян хотят перемен в стране, в «Автодоре» обвинили шипованную резину в плохих дорогах

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 9.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: Доцент Соколов рассказал об условиях в камере, мошенники создали липовое агентство по суррогатному материнству, спецслужбы заставят незамедлительно искать пропавших детей

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться на нейтральной территории, Моралес улетел в Мексику, добычу нефти в России признали одной из самых дорогих в мире

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
11 Ноября 2019 14:16 - 14:40

Темы дня

Тема: Выпавшая из окна женщина с детьми оставила предсмертную записку, в России резко подорожали автомобили и сотовая связь, а еще наша страна попала в список самых пьющих государств мира

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
11 Ноября 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: Путин возмутился, что на «Восточном» воруют сотнями миллионов, Мексика предложила убежище экс-президенту Боливии Моралесу, американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
10 Ноября 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: Сотрудники МВД отмечают профессиональный праздник, в Польше задержан украинский националист Игорь Мазур, в Приморье выпустили последних белух, Китай заявил о создании 6G

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Адвокат семьи Шимко прокомментировала освобождение женщины, сбившей "пьяного" мальчика
Порошенко посмотрел мелодраму и решил, что Крым «точно будет украинским»
Ольга Алисова, сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе, вышла на свободу
В Московском зоопарке рассказали о первой российской осени китайских панд
В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику
Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера
Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна
Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене «банковского роуминга»
"Мастерская Петра Фоменко" впервые покажет в прямом эфире театральную постановку "Алиса в Зазеркалье"
На вопрос о подготовке России к выборам в США Лавров ответил шуткой: «Мы решим эту проблему»
Вышел новый трейлер «Соника»: Персонаж перерисовали из-за критики фанатов
В Совфеде посоветовали украинским политикам думать не о санкциях, а об отношениях с Россией
Задержанных в Венгрии болельщиков ЦСКА освободили
Ученые назвали важные свойства икоты
В министерстве труда предложили лечить бесплатно пожилых россиян в частных клиниках
Правительство Молдавии отправлено в отставку
Премьер Польши требует от Netflix переписать сериал про нацистов
В Кремле прокомментировали идею снижения пенсионного возраста в ДФО
Глава МИД Украины заявил, что ради встречи с Путиным Зеленский выполнил «болезненные для общества условия»
Эсминец "Лидер" могут усилить броневой керамикой
В Кремле назвали примерную дату встречи Путина и Эрдогана
В Москве мужчина купил iPhone 11 за банкноты из «банка приколов»
В Сирии после трехлетнего перерыва запустили крупнейшую ГЭС
В МИД предупредили российских туристов о транспортных проблемах в Барселоне
В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров
"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда
В Кремле считают нарушением прав граждан вход в Интернет по паспорту