Две главные российские беды: дороги и шипы. «Автодор» обвинил шипованные шины в излишнем износе трасс
Кирилл Бревдо и Михаил Антонов рассказывают о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы
Две главные российские беды: дороги и шипы. «Автодор» обвинил шипованные шины в излишнем износе трасс
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.