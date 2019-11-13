13 Нояб. 07:03 2019-11-13T11:21:32+03:00

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов рассказывают о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы.

Две главные российские беды: дороги и шипы. «Автодор» обвинил шипованные шины в излишнем износе трасс 00:00 00:00

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