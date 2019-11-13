В Киеве заявили о готовности снять санкции с России. Но лишь за «максимальный уровень компенсаций»
Михаил Антонов и Александра Кочнева обсуждают с экспертами, что там на Украине, чем запуганы россияне, в Госдуме предложили штрафовать разведенных родителей, мешающих видеться ребенку с другим родителем
В Киеве заявили о готовности снять санкции с России. Но лишь за «максимальный уровень компенсаций»
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