2019-11-13T15:03:56+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Москвичка вышла в окно с двумя детьми. Как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости и почему она приводит к суициду

Как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости и почему она приводит к суициду.Как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости и почему она приводит к суициду.

Говорим об этом с автором книги «Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию» Ксенией Красильниковой

Москвичка вышла в окно с двумя детьми. Как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости и почему она приводит к суициду

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