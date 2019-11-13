13 Нояб. 14:03 2019-11-13T19:27:24+03:00

Коломойский заявил, что США воюют с Россией с помощью Украины, жительница Алтая упала на колени перед Медведевым, на Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода 00:00 00:00

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