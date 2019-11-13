13 Нояб. 15:03 2019-11-13T19:35:35+03:00

Число мошенничеств с банковскими картами в России выросло в 4 раза, пропавшую в Ставрополе 16-летнюю девочку нашли живой, следователи возбудили дело после нападения на ребенка стаи бродячих собак 00:00 00:00

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