Число мошенничеств с банковскими картами в России выросло в 4 раза, пропавшую в Ставрополе 16-летнюю девочку нашли живой, следователи возбудили дело после нападения на ребенка стаи бродячих собак
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Число мошенничеств с банковскими картами в России выросло в 4 раза, пропавшую в Ставрополе 16-летнюю девочку нашли живой, следователи возбудили дело после нападения на ребенка стаи бродячих собак
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