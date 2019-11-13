13 Нояб. 01:00 2019-11-15T20:59:45+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

14 ноября. Выход книги «Моби Дик» и фильма «Грязные танцы», речь Павла Милюкова в Государственной Думе 00:00 00:00

14 ноября. В этот день в разные годы:

1851 год - Герман Мелвилл публикует книгу «Моби Дик».

1916 год - Глава кадетов Павел Милюков произносит речь «Что это? Глупость или измена» с трибуны Госдумы с призывом Правительство уйти в отставку.

1944 год - генерал Андрей Власов, перешедший на сторону фашистов, в Праге опубликовал «Манифест комитета освобождения народов России».

1987 год - выход фильма «Грязные танцы».