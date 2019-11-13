14 ноября. Выход книги «Моби Дик» и фильма «Грязные танцы», речь Павла Милюкова в Государственной Думе
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 ноября. Выход книги «Моби Дик» и фильма «Грязные танцы», речь Павла Милюкова в Государственной Думе
14 ноября. В этот день в разные годы:
1851 год - Герман Мелвилл публикует книгу «Моби Дик».
1916 год - Глава кадетов Павел Милюков произносит речь «Что это? Глупость или измена» с трибуны Госдумы с призывом Правительство уйти в отставку.
1944 год - генерал Андрей Власов, перешедший на сторону фашистов, в Праге опубликовал «Манифест комитета освобождения народов России».
1987 год - выход фильма «Грязные танцы».