14 Нояб. 09:03 2019-11-14T13:08:16+03:00

Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня.

Венеция ушла под воду, женщина упала на колени перед Медведевым ради возвращения горячей воды, а Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией 00:00 00:00

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