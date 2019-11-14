Венеция ушла под воду, женщина упала на колени перед Медведевым ради возвращения горячей воды, а Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией
Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня
Венеция ушла под воду, женщина упала на колени перед Медведевым ради возвращения горячей воды, а Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией
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