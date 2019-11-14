В Москве застрелили многократного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна, Турция готова приобрести у США ракетные комплексы «Пэтриот»
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В Москве застрелили многократного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна, Турция готова приобрести у США ракетные комплексы «Пэтриот»
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