14 Нояб. 14:16 2019-11-14T17:07:43+03:00

В Москве застрелили многократного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна, Турция готова приобрести у США ракетные комплексы «Пэтриот» 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.