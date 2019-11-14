Мигранты хотят получать на 6% больше, чем россияне, стал известен новый способ мошенничеств с банковскими картами, полиция Кузбасса увидела нацистскую символику в числе 55
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Мигранты хотят получать на 6% больше, чем россияне, стал известен новый способ мошенничеств с банковскими картами, полиция Кузбасса увидела нацистскую символику в числе 55
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