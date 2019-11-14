14 Нояб. 14:33 2019-11-14T17:19:46+03:00

Мигранты хотят получать на 6% больше, чем россияне, стал известен новый способ мошенничеств с банковскими картами, полиция Кузбасса увидела нацистскую символику в числе 55 00:00 00:00

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