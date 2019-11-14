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Экономист Михаил Беляев: В Англии в прожиточный минимум входит билет на футбол и пиво. А у нас он рассчитывается даже не по медицинским показателям!
Чтобы протянуть на прожиточный минимум, приходится покупать продукты по скидкам и акциям.Фото: Рустем АХУНОВ
Валентин Алфимов и Михаил Беляев обсуждают, на какую сумму реально прожить, как поднять уровень благосостояния населения и почему важно не загонять бизнес в жесткие рамки
Экономист Михаил Беляев: В Англии в прожиточный минимум входит билет на футбол и пиво. А у нас он рассчитывается даже не по медицинским показателям!
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