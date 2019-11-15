2019-11-15T11:11:29+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Без шансов найти работу. Террористов, убийц и насильников отстранят от управления автобусами и такси

Редактор журнала «За рулем» Александр Виноградов отвечает на ваши вопросы.Редактор журнала «За рулем» Александр Виноградов отвечает на ваши вопросы.

Редактор журнала «За рулем» Александр Виноградов и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, итоги тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы

Без шансов найти работу. Террористов, убийц и насильников отстранят от управления автобусами и такси

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Дави на газ

Тема: Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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