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Сергей Мардан: У доцента Соколова психика, как у Чикатило. Если бы не случайность, его никто бы не поймал
Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают главные темы дня.
Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают, почему коллеги убийцы преклонялись перед его званиями, закрывая глаза на многочисленные жалобы студенток
Сергей Мардан: У доцента Соколова психика, как у Чикатило. Если бы не случайность, его никто бы не поймал
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