«Диссернет» уличил 20% ректоров российских вузов в научной недобросовестности
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы.
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, почему разоблачения Навального и Диссернет - не борьба с коррупцией, а планомерное разрушение доверия к системе и чем было падение Берлинской стены
«Диссернет» уличил 20% ректоров российских вузов в научной недобросовестности
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