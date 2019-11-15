15 ноября. Арест Емельяна Пугачева, единственный полет советского челнока «Буран», «шоковая терапия» Бориса Ельцина, премьера фильма с участием Элвиса Пресли
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
15 ноября. Арест Емельяна Пугачева, единственный полет советского челнока «Буран», «шоковая терапия» Бориса Ельцина, премьера фильма с участием Элвиса Пресли
15 ноября. В этот день в разные годы:
1774 год - в Москву доставлен Емельян Пугачев.
1988 год - с космодрома Байконур осуществлен первый запуск советского челнока «Буран».
1991 год - Борис Ельцин объявляет о переходе России на рыночную экономику.
1956 год - премьера фильма с участием Элвиса Пресли «Люби меня нежно»