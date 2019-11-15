15 Нояб. 15:46 2019-11-15T20:57:52+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

15 ноября. Арест Емельяна Пугачева, единственный полет советского челнока «Буран», «шоковая терапия» Бориса Ельцина, премьера фильма с участием Элвиса Пресли 00:00 00:00

15 ноября. В этот день в разные годы:

1774 год - в Москву доставлен Емельян Пугачев.

1988 год - с космодрома Байконур осуществлен первый запуск советского челнока «Буран».

1991 год - Борис Ельцин объявляет о переходе России на рыночную экономику.

1956 год - премьера фильма с участием Элвиса Пресли «Люби меня нежно»