18 Нояб. 11:03 2019-11-18T15:16:16+03:00

По данным статистики, больше всего мигрантов работают в Петербурге и Москве. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мигранты сделали Москву Москвабадом. Проживёт ли без них столица 00:00 00:00

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