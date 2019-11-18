2019-11-18T15:16:16+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Мигранты сделали Москву Москвабадом. Проживёт ли без них столица

По данным статистики, больше всего мигрантов работают в Петербурге и Москве.По данным статистики, больше всего мигрантов работают в Петербурге и Москве.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают это с лидером общественного движения «Стоп нелегал» Евгением Греком

Мигранты сделали Москву Москвабадом. Проживёт ли без них столица

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