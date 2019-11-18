«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту топлива, грузинская полиция оттеснила протестующих от парламента, хакеры научились взламывать телефон через WhatsApp
Елена Афонина - с главными темами дня.
Елена Афонина - с главными темами дня
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту топлива, грузинская полиция оттеснила протестующих от парламента, хакеры научились взламывать телефон через WhatsApp
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