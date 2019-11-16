2019-11-16T17:06:45+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 ноября. Рождение самбо, I Пленум ЦК КПСС под руководством Л.И.Брежнева, премьера комедии «Один дома»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 ноября. Рождение самбо, I Пленум ЦК КПСС под руководством Л.И.Брежнева, премьера комедии «Один дома»

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16 ноября. В этот день в разные годы:

1938 год - появление нового вида спорта: самбо.

1964 год - I Пленум ЦК КПСС под руководством Л.И.Брежнева.

1990 год - премьера комедии «Один дома».

1996 год - Spice Girls возглавляет британский хит-парад.

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Был бы повод

Тема: 15 ноября. Арест Емельяна Пугачева, единственный полет советского челнока «Буран», «шоковая терапия» Бориса Ельцина, премьера фильма с участием Элвиса Пресли

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