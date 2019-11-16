16 ноября. Рождение самбо, I Пленум ЦК КПСС под руководством Л.И.Брежнева, премьера комедии «Один дома»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 ноября. Рождение самбо, I Пленум ЦК КПСС под руководством Л.И.Брежнева, премьера комедии «Один дома»
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16 ноября. В этот день в разные годы:
1938 год - появление нового вида спорта: самбо.
1964 год - I Пленум ЦК КПСС под руководством Л.И.Брежнева.
1990 год - премьера комедии «Один дома».
1996 год - Spice Girls возглавляет британский хит-парад.