19 ноября. Смерть «человека в железной маске», принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности, премьера мультфильма «История игрушек»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
19 ноября. Смерть «человека в железной маске», принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности, премьера мультфильма «История игрушек»
19 ноября. В этот день в разные годы:
1703 год - в Бастилии умирает таинственный заключенный, известный как «Человек в железной маске».
1986 год - в СССР принимается закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».
1995 год - премьера мультфильма «История игрушек».
1988 год - в США начинается мода на хард-рок, группа Bon Jovi на первом месте в хит-параде.