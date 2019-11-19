19 Нояб. 04:46 2019-11-19T18:41:08+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

19 ноября. Смерть «человека в железной маске», принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности, премьера мультфильма «История игрушек» 00:00 00:00

19 ноября. В этот день в разные годы:

1703 год - в Бастилии умирает таинственный заключенный, известный как «Человек в железной маске».

1986 год - в СССР принимается закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».

1995 год - премьера мультфильма «История игрушек».

1988 год - в США начинается мода на хард-рок, группа Bon Jovi на первом месте в хит-параде.