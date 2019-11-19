В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России, а правительство хочет потратить на укрепление нравственных ценностей молодёжи 6,6 млрд рублей
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, какие методы борьбы со взятками в России будут эффективнее всего, какие нравственные ценности у молодежи и как доказать «преследование», прописанное в новой редакции закона о домашнем насилии
В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России, а правительство хочет потратить на укрепление нравственных ценностей молодёжи 6,6 млрд рублей
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