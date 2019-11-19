СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-19T13:23:58+03:00

В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России, а правительство хочет потратить на укрепление нравственных ценностей молодёжи 6,6 млрд рублей 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.