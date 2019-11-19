Стартовала регистрация на профессиональный конкурс «Учитель будущего»
Особенность конкурса - работа в команде. Своё общеобразовательное учреждение будут представлять сразу три учителя. Победителями конкурса станут 30 команд
Стартовала регистрация на профессиональный конкурс «Учитель будущего»
Стартовала регистрация на профессиональный конкурс «Учитель будущего». Это новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Во вторник состоялся запуск с участием столичных педагогов.
«Конкурс охватывает всю страну. К участию приглашаются учителя школ, лицеев, гимназий, а также педагоги воспитательных служб - без ограничений по возрасту и стажу», - об этом на церемонии запуска проекта рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.
- Президентом поставлена задача перед нашей платформой, перед платформой «Россия – страна возможностей», которая звучит примерно так, что каждый человек в нашей стране должен реализовать свои способности, свой потенциал. И мы сегодня запускаем уже 22-й конкурс, у нас есть отдельные проекты для школьников, такие, как «мой первый бизнес», есть для студентов «я - профессионал», есть много других. Но вот этот конкурс для нас особенный. Особенный по, наверное, двум причинам. Во-первых, это действительно инициатива самих участников, она появилась на форуме «Территория смыслов» и всегда приятно, когда не кто-то придумывает за участников, что им делать, а когда сами участники предлагают и говорят о том, что им нужно. Второе отличие – это то, что действительно конкурс особенный, просто потому, что учителя люди особенные. Мы спрашивали наших победителей других конкурсов, причем, и совсем молодых, и школьников, и студентов, и тех, кто постарше, кто в вашей жизни помог вам стать тем, кем вы стали? Почти все в первую очередь называли учителя. Честно говоря, через этот конкурс мы хотим не только дать возможность продвинуться лучшим учителям нашей страны, но и через вас сделать так, чтобы все больше и больше молодежи реализовывало те способности, которые у них есть, и те возможности, которые предоставляет страна, и наша страна становилась лучше.
Особенность конкурса - работа в команде. Своё общеобразовательное учреждение будут представлять сразу три учителя. Выполняя задания, они продемонстрируют инновационные подходы в обучении, которые потом начнут осваивать другие российские школы.
Такие конкурсы, как «Учитель будущего» позволяют педагогам совершенствовать свои навыки, - рассказала на церемонии запуска проекта вице-премьер Татьяна Голикова.
- Совсем недавно, когда запускался новый этап конкурса «Лидеры России», мы приветствовали новые номинации, которые связаны с медициной, которые связаны с наукой, финансами, и очень хорошо, что сегодня мы запускаем такой командный конкурс «Учителя будущего». И очень хочется, чтобы вы, участвуя в этом конкурсе, принесли самое-самое лучшее, что вы сегодня знаете и умеете, именно в этот конкурс, чтобы вы имели возможность обменяться лучшими практиками, чтобы вы имели возможность познакомиться со своими коллегами из регионов. Вы знаете, очень часто говорят, что что-то у нас не так в образовании, но я хочу сказать, что все-таки это неправильное мнение. Мы очень четко движемся вперед. Мы знаем, к чему мы стремимся. Мы понимаем, что и учителя так же должны совершенствоваться. И вот подобного рода конкурсы предоставляют такую возможность и дают ощущение такой уверенности самоутверждения.
Конкурс «Учитель будущего» пройдет в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные окружные полуфиналы и финал. Для участия в конкурсе каждому члену команды, нужно заполнить анкету и зарегистрироваться на сайте TeachеrOfFuture.ru. Прием заявок продолжится до 31 декабря.
Первый этап запланирован на январь следующего года. В нем будет три трека: вопросы по специальности, задания по психологии и педагогике, проверка знаний культуры речи. Каждый педагог должен зарабатывать баллы для своей группы. Таким образом, команды-победители онлайн-тестирования смогут пройти в окружной полуфинал.
На нем учителям предстоит разделиться на потоки и выполнить задания по трем блокам: решить кейсы (реальные ситуации из школьной жизни), разработать междисциплинарный урок, игры и формы проверочной работы, а также провести дебаты по дискуссионным вопросам образования.
Помощник президента Андрей Фурсенко подчеркнул, что на конкурсе «Учитель будущего» нет соперников. Каждый из участников входит в команду страны и главная задача - работать на благо российских учеников.
- Это общение с нашими коллегами не только из других команд, но в принципе из других городов, то, что было на «Территории смыслов», что это команда страны. Образование – это вещь, с одной стороны, очень индивидуальная, с другой стороны, она объединяет всю страну больше, чем что бы то ни было. Ведь что сегодня главное для любого человека? И сегодня, и всегда человек хочет быть здоровым, человек хочет быть защищенным – в широком смысле этого слова. Чтобы жизнь вокруг была безопасной и его личная жизнь, и жизнь страны. И человек хочет быть востребованным. Вот с точки зрения востребованности, наверное, никто не может сделать так много, как именно система образования. Конечно, главный человек в школе – это ученик. Но для того, чтобы этот главный человек оказался, почувствовал, что, выйдя из школы, он получил главное, он востребован в материальном мире, в экономике, он хорошо подготовлен, он может зарабатывать хорошо, создать семью, он живет в обществе и он становится частью этого общества, и он востребован обществом, люди вокруг нуждаются в нем и он нуждается в этих людях…
Финал конкурса «Учитель будущего» пройдет в апреле. В заключительный этап пройдут 100 команд. Для них подготовили особые задания. Нужно будет провести междисциплинарный урок, организовать воспитательное мероприятие и выступить на конференции.
Замминистра просвещения Марина Ракова уверена, - конкурс «Учитель будущего» запускает вектор для работы всего педагогического сообщества в России.
- Совершенно фантастическое, очень торжественное чувство, потому что действительно основная философия национального проекта нашла свое отражение в новом отраслевом конкурсе «Учитель будущего». Я считаю, что он запускает некий вектор для работы нашей огромной страновой команды учительского сообщества и, естественно, он устремлен во благо, в развитие наших детей. И основные направления, это, безусловно, командная работа, формирование большого сообщества, которое только своей синергией, сгущения, стигмергией могут дать те самые возможности нашим детям, для того, чтобы они достигли главных национальных целей – были здоровыми, успешными и востребованными.
Участие в этом конкурсе примет и учитель истории столичной школы №444 Кирилл Звонилин. По его словам, этот проект дает возможность обычным педагогам улучшить образование в стране.
- Запуск конкурса и перспектива этого конкурса видится достаточно как нечто осознанное, как некая возможность поучаствовать не просто министрам и занимающим высокие посты в министерстве образования, но и нам, педагогам, возможность поучаствовать в модернизации нашего образования, собственно говоря, это некая взаимосвязь, этим-то, собственно, конкурс достаточно уникален и примечателен. Так что, в принципе, у меня отношение только положительное. Пока, собственно, демо-вариант, в дальнейшем уже, я думаю, это перерастет в нечто такое глобальное, уже осознанное, такое масштабное, инновационное
Победителями конкурса «Учитель будущего» станут 30 команд. Гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что финалисты получат специальных наставников из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений. Также победители смогут пройти специальную образовательную программу на базе Мастерской управления «Сенеж».