19 Нояб. 18:46 2019-11-19T20:50:04+03:00

Стартовала регистрация на профессиональный конкурс «Учитель будущего» 00:00 00:00

Стартовала регистрация на профессиональный конкурс «Учитель будущего». Это новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Во вторник состоялся запуск с участием столичных педагогов.

«Конкурс охватывает всю страну. К участию приглашаются учителя школ, лицеев, гимназий, а также педагоги воспитательных служб - без ограничений по возрасту и стажу», - об этом на церемонии запуска проекта рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

- Президентом поставлена задача перед нашей платформой, перед платформой «Россия – страна возможностей», которая звучит примерно так, что каждый человек в нашей стране должен реализовать свои способности, свой потенциал. И мы сегодня запускаем уже 22-й конкурс, у нас есть отдельные проекты для школьников, такие, как «мой первый бизнес», есть для студентов «я - профессионал», есть много других. Но вот этот конкурс для нас особенный. Особенный по, наверное, двум причинам. Во-первых, это действительно инициатива самих участников, она появилась на форуме «Территория смыслов» и всегда приятно, когда не кто-то придумывает за участников, что им делать, а когда сами участники предлагают и говорят о том, что им нужно. Второе отличие – это то, что действительно конкурс особенный, просто потому, что учителя люди особенные. Мы спрашивали наших победителей других конкурсов, причем, и совсем молодых, и школьников, и студентов, и тех, кто постарше, кто в вашей жизни помог вам стать тем, кем вы стали? Почти все в первую очередь называли учителя. Честно говоря, через этот конкурс мы хотим не только дать возможность продвинуться лучшим учителям нашей страны, но и через вас сделать так, чтобы все больше и больше молодежи реализовывало те способности, которые у них есть, и те возможности, которые предоставляет страна, и наша страна становилась лучше.

Особенность конкурса - работа в команде. Своё общеобразовательное учреждение будут представлять сразу три учителя. Выполняя задания, они продемонстрируют инновационные подходы в обучении, которые потом начнут осваивать другие российские школы.

Такие конкурсы, как «Учитель будущего» позволяют педагогам совершенствовать свои навыки, - рассказала на церемонии запуска проекта вице-премьер Татьяна Голикова.

- Совсем недавно, когда запускался новый этап конкурса «Лидеры России», мы приветствовали новые номинации, которые связаны с медициной, которые связаны с наукой, финансами, и очень хорошо, что сегодня мы запускаем такой командный конкурс «Учителя будущего». И очень хочется, чтобы вы, участвуя в этом конкурсе, принесли самое-самое лучшее, что вы сегодня знаете и умеете, именно в этот конкурс, чтобы вы имели возможность обменяться лучшими практиками, чтобы вы имели возможность познакомиться со своими коллегами из регионов. Вы знаете, очень часто говорят, что что-то у нас не так в образовании, но я хочу сказать, что все-таки это неправильное мнение. Мы очень четко движемся вперед. Мы знаем, к чему мы стремимся. Мы понимаем, что и учителя так же должны совершенствоваться. И вот подобного рода конкурсы предоставляют такую возможность и дают ощущение такой уверенности самоутверждения.

Конкурс «Учитель будущего» пройдет в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные окружные полуфиналы и финал. Для участия в конкурсе каждому члену команды, нужно заполнить анкету и зарегистрироваться на сайте TeachеrOfFuture.ru. Прием заявок продолжится до 31 декабря.

Первый этап запланирован на январь следующего года. В нем будет три трека: вопросы по специальности, задания по психологии и педагогике, проверка знаний культуры речи. Каждый педагог должен зарабатывать баллы для своей группы. Таким образом, команды-победители онлайн-тестирования смогут пройти в окружной полуфинал.

На нем учителям предстоит разделиться на потоки и выполнить задания по трем блокам: решить кейсы (реальные ситуации из школьной жизни), разработать междисциплинарный урок, игры и формы проверочной работы, а также провести дебаты по дискуссионным вопросам образования.

Помощник президента Андрей Фурсенко подчеркнул, что на конкурсе «Учитель будущего» нет соперников. Каждый из участников входит в команду страны и главная задача - работать на благо российских учеников.

- Это общение с нашими коллегами не только из других команд, но в принципе из других городов, то, что было на «Территории смыслов», что это команда страны. Образование – это вещь, с одной стороны, очень индивидуальная, с другой стороны, она объединяет всю страну больше, чем что бы то ни было. Ведь что сегодня главное для любого человека? И сегодня, и всегда человек хочет быть здоровым, человек хочет быть защищенным – в широком смысле этого слова. Чтобы жизнь вокруг была безопасной и его личная жизнь, и жизнь страны. И человек хочет быть востребованным. Вот с точки зрения востребованности, наверное, никто не может сделать так много, как именно система образования. Конечно, главный человек в школе – это ученик. Но для того, чтобы этот главный человек оказался, почувствовал, что, выйдя из школы, он получил главное, он востребован в материальном мире, в экономике, он хорошо подготовлен, он может зарабатывать хорошо, создать семью, он живет в обществе и он становится частью этого общества, и он востребован обществом, люди вокруг нуждаются в нем и он нуждается в этих людях…

Финал конкурса «Учитель будущего» пройдет в апреле. В заключительный этап пройдут 100 команд. Для них подготовили особые задания. Нужно будет провести междисциплинарный урок, организовать воспитательное мероприятие и выступить на конференции.

Замминистра просвещения Марина Ракова уверена, - конкурс «Учитель будущего» запускает вектор для работы всего педагогического сообщества в России.

- Совершенно фантастическое, очень торжественное чувство, потому что действительно основная философия национального проекта нашла свое отражение в новом отраслевом конкурсе «Учитель будущего». Я считаю, что он запускает некий вектор для работы нашей огромной страновой команды учительского сообщества и, естественно, он устремлен во благо, в развитие наших детей. И основные направления, это, безусловно, командная работа, формирование большого сообщества, которое только своей синергией, сгущения, стигмергией могут дать те самые возможности нашим детям, для того, чтобы они достигли главных национальных целей – были здоровыми, успешными и востребованными.

Участие в этом конкурсе примет и учитель истории столичной школы №444 Кирилл Звонилин. По его словам, этот проект дает возможность обычным педагогам улучшить образование в стране.

- Запуск конкурса и перспектива этого конкурса видится достаточно как нечто осознанное, как некая возможность поучаствовать не просто министрам и занимающим высокие посты в министерстве образования, но и нам, педагогам, возможность поучаствовать в модернизации нашего образования, собственно говоря, это некая взаимосвязь, этим-то, собственно, конкурс достаточно уникален и примечателен. Так что, в принципе, у меня отношение только положительное. Пока, собственно, демо-вариант, в дальнейшем уже, я думаю, это перерастет в нечто такое глобальное, уже осознанное, такое масштабное, инновационное

Победителями конкурса «Учитель будущего» станут 30 команд. Гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что финалисты получат специальных наставников из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений. Также победители смогут пройти специальную образовательную программу на базе Мастерской управления «Сенеж».