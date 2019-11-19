20 ноября. Начало Нюрнбергского процесса, арест Андрея Чикатило, Айзек Хейз на вершине американского хит-парада
Что произошло в этот день в разные годы
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20 ноября. Начало Нюрнбергского процесса, арест Андрея Чикатило, Айзек Хейз на вершине американского хит-парада
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20 ноября. В этот день в разные годы:
1945 год - начало Нюрнбергского процесса: суда над нацистскими преступниками.
1990 год - арестован Андрей Чикатило.
1971 год - Айзек Хейз возглавляет американский хит-парад.