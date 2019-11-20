Звездные войны становятся реальностью. Страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, чей космос, получится ли у главврача больницы выдать своих медсестер замуж за летчиков и почему россияне постоянно задерживаются на работе
Звездные войны становятся реальностью. Страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой
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