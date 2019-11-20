СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-20T13:14:14+03:00

Звездные войны становятся реальностью. Страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой 00:00 00:00

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