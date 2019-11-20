2019-11-20T13:14:14+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Звездные войны становятся реальностью. Страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, чей космос, получится ли у главврача больницы выдать своих медсестер замуж за летчиков и почему россияне постоянно задерживаются на работе

Звездные войны становятся реальностью. Страны НАТО планируют признать космос своей новой оперативной сферой

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